Kinderhartcentra Leiden en Groningen sluiten nog niet, eerst onderzoek

De minister nam het besluit nadat de ziekenhuizen er in onderling overleg niet waren uitgekomen. De discussie over de behandeling voor mensen met aangeboren hartafwijkingen loopt al bijna dertig jaar. In 1993 bracht de Gezondheidsraad een advies uit, waarin stond dat concentratie nodig was om te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen. Ook allerlei andere adviezen gingen deze kant op, schrijft Kuipers.

Hij verwacht nog voor de zomer een analyse van de NZa over de kwestie.