'Ministerie van Volksgezondheid bemoeide zich met OMT-adviezen'

Duizenden documenten

Nieuwsuur onderzocht de afgelopen maanden duizenden vrijgegeven documenten over de eerste maanden van de coronacrisis. Uit mailwisselingen komt naar voren dat het ministerie meermaals overleg voerde met het RIVM over tekstwijzigingen in conceptadviezen van het OMT, voordat deze beschikbaar werden gemaakt voor het publiek.

Onder andere adviezen over het dragen van mondkapjes door mensen in risicoberoepen werden afgezwakt, schrijft Nieuwsuur. Een woordvoerder van het RIVM meldt dat het ministerie van Volksgezondheid 'tekstsuggesties' mag doen voor het advies over de aanpak van de coronacrisis dat is opgesteld door het OMT. Dat bevestigt een woordvoerder van het RIVM.