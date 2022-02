Man lag al jaren dood in huis Amsterdam: hoe kan zoiets onopgemerkt gebeuren?

Drubbel heeft achteraf spijt dat hij zo reageerde, vertelt hij. Maar hij geeft ook aan dat de buurt wel degelijk actie heeft ondernomen toen de zorgen groter werden. De woningbouwvereniging en de politie zouden meerdere keren benaderd zijn met de vraag of het wel goed ging met de man. Of ze niet eens een kijkje konden nemen in zijn huis.

'Huur werd altijd betaald'

Woningcorporatie Stadgenoot laat aan RTL Nieuws weten dat ze inderdaad halverwege vorig jaar de woning van de man in het vizier kregen. "We zijn toen meerdere keren langsgegaan, maar nooit deed er iemand open", vertelt een woordvoerder.

"We hadden tijdens die bezoeken geen aanwijzingen dat er iets ernstigs aan de hand was. De huur werd ook altijd betaald. Op een gegeven moment hebben we ook de politie gevraagd om langs te gaan, maar ook zij concludeerden dat er geen aanwijzingen waren om de woning te betreden. Uiteindelijk, na vele contactverzoeken, zouden we het huis deze week gaan ontruimen omdat we het vermoeden hadden dat de woning niet meer bewoond was."

Een deurwaarder vond de levenloze man uiteindelijk waarna de politie werd ingeschakeld. Zij, en de woningcorporatie, laten weten de situatie enorm te betreuren. Er is een onderzoek gestart naar de vraag hoe lang de man al in zijn woning lag, er wordt in ieder geval niet uitgegaan van een misdrijf.