'Verslagen watersnood Limburg gemanipuleerd door waterschap'

Een voorbeeld van een verwijderde notitie betreft de evacuatie van Steyl. De zin 'uit interne controle blijkt dat deze maatregelen eerder zijn ‘gemist’, blijkt verwijderd. Uit een ander verslag verdween de zin ‘De keringen zijn niet hoog genoeg om de verwachte waterstand te keren’.

'Niet de bedoeling passages weg te moffelen'

Ook is er kritiek op bestuurders uit de aantekeningen gehaald. "Zo ontbreekt in een verslag de opmerking dat dijkgraaf Patrick van der Broeck met verkeerde prognoses over de waterstand van de Maas in de media is geweest", schrijft de krant.