Oud-directeur Kanjer Wens verdacht van kindermisbruik, stichting staakt activiteiten

Gisteren kwam het Openbaar Ministerie naar aanleiding van vragen van Omroep Flevoland naar buiten met het bericht dat het de 54-jarige oud-directeur uit Almere verdenkt van ontucht met minderjarige jongens. Er zijn twee aangiftes tegen de man gedaan en er loopt een onderzoek naar een derde geval. De voormalig directeur van de stichting werd vorig jaar juni opgepakt en zat toen enkele dagen vast.

In een verklaring op de website meldt de stichting meteen na bekendmaking van het onderzoek maatregelen te hebben getroffen. "Deze zijn allemaal in overleg met de officiële instanties", staat in de verklaring van het bestuur en de raad van toezicht van de stichting.