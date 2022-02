Groot aantal kinderen met rotavirus in ziekenhuis, nog geen beslissing over vaccin

Dát er zoveel kinderen in het ziekenhuis liggen vanwege het rotavirus, was hoogstwaarschijnlijk te voorkomen geweest. Er is namelijk een vaccin beschikbaar, maar dat is nog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. De vorige staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis heeft die beslissing doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.

Duizenden opnames kunnen voorkomen worden

In de jaren 2014 tot en met 2019 lag het aantal ziekenhuisopnames door het rotavirus gemiddeld op 3600, schrijft de Gezondheidsraad in het advies van vorig jaar. In een enkel geval kunnen kinderen eraan overlijden, dat gebeurt vijf tot zeven keer per jaar.