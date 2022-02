Net als in Noorwegen een klimaatstempel op je boodschappen? Zou zomaar eens kunnen

Wanneer we de stempel in de Nederlandse supermarkten kunnen verwachten, is nog niet duidelijk, maar dát er iets aankomt lijkt wel zeker. Zoals gezegd: in Noorwegen en België is men enthousiast, en ook in Duitsland en Frankrijk wordt er getest.

Gehaktbal vs. biefstuk

Het is logisch, zegt Van der Geest. "20 procent van je impact op het klimaat heeft betrekking op voeding. We denken ook na of we het vliegtuig, de auto of de fiets pakken, en we kijken naar ons energieverbruik. En als je iets wil doen aan het klimaat als het gaat om voeding, dan moet je al gauw kijken naar de hoeveelheid vlees die je eet. Vlees bepaalt namelijk gemiddeld 40 procent van je voedselvoetafdruk."

Maar ook dan: er zit veel verschil in wélk vlees je eet. De gehaktbal wordt onterecht als de grote boosdoener betiteld, zegt Van der Geest. "Half om half gehakt is al een stuk beter dan een biefstuk."