Eén duik in het water maakte Milkiyas (18) verlamd tot zijn nek: 'Maar ik voel mij sterk'

Hij voelde zich ook een beetje gespannen, zegt hij. "Veel jongens en meisjes van school kwamen naar het meer toe. Veel van hen kenden mij wel, maar ik was toch een beetje zenuwachtig."

'Plots werd het donker'

Eén voor één sprongen zijn vrienden het water in. "Ik wil niet het water in. Ik ben hier voor de gezelligheid, niet om te zwemmen", dacht Milkiyas. "Maar ik wil ook niet achterblijven… Oké, ik ga wel. Maar ik ga niet met m'n lichaam centimeter voor centimeter het koude water in. Ik heb een andere optie: duiken. Ik ga."

En toen werd het plotseling donker.

Milkiyas voelde dat hij naar boven werd getrokken. Zijn vrienden legden hem op het gras. Hij voelde pijn en irritatie. Dat laatste door de pijn waar hij geen controle over had. Milkiyas zag hoe zijn vrienden elkaar kalmeerden. "Ik was een toeschouwer. Ik kon wel wat zeggen, maar had heel weinig kracht. Ik denk dat ik hard fluisterde."

"Jongens, maak je maar geen zorgen", dacht hij. "Geef het wat tijd. Bel maar niet de ambulance, want dan wordt het zo'n ding. Dat wil ik niet. Ik wil mijn moeder niet ongerust maken. Oké, bel toch maar de ambulance, maar niet mijn moeder."

Gebonden aan rolstoel

Anderhalf jaar na het ongeluk verschijnt Milkiyas in een zwarte rolstoel breed glimlachend in de deuropening, in zijn huis in Roermond. Hij woont daar met zijn moeder, zusje Hanna en kitten Coco. Hij opende de deur zelf, via spraakbesturing.