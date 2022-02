Veiligheidsberaad waarschuwt nachthoreca: er wordt gehandhaafd

Toen de gewone horeca bij wijze van actie de deuren opende, reageerden burgemeesters verschillend. Sommigen lieten dat toe, terwijl het bij anderen niet mocht. Daarna is in het Veiligheidsberaad afgesproken om één lijn te trekken: bij de heropeningsactie Kapsalon Theater was dat nergens toegestaan en moesten theaters weer sluiten. Dat zal nu ook voor de nachthoreca gelden, hoewel versoepelingen er lijken aan te komen.

Niet meer proportioneel

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vindt dat er goede redenen zijn om de maatschappij verder te openen. "Het nog langer gesloten houden is niet meer proportioneel", aldus het beraad. Maar tot aan de persconferentie van het kabinet op dinsdag gelden de huidige regels.