Jeugd vindt dagelijks frisdrank normaal: 'Suikertaks noodzakelijk voor daling'

Seidell geeft aan dat voorlichting ook een belangrijke rol kan spelen om bewustwording te creëren onder jongeren. "We zien dat jongeren zich vaak niet bewust zijn van de gevolgen van het drinken van frisdrank. Wanneer je hen vertelt dat het slecht is voor je gezondheid en je er slechtere tanden van krijgt of er bijvoorbeeld zwaarder van wordt, merk je dat jongeren zich er meer van bewust zijn en meer letten op de hoeveelheid frisdrank die zij drinken."

Leefomgeving verbeteren

De gemeente Amsterdam is al langer bezig met het bevorderen van de leefomgeving van jongeren. Verweij erkent dat er nog veel werk aan de winkel is, maar ook dat de gemeente niet aan alle knoppen kan draaien. "Dit onderzoek laat zien dat de zaken waar we op dit moment mee bezig zijn erg belangrijk zijn én dat we hier zeker mee door moeten gaan."