Ski Vereniging waarschuwt na dodelijk ongeval met lawine: 'Blijf op de pistes'

In Oostenrijk is het lawinegevaar op dit moment groot in verband met de hoeveelheid sneeuw die er in het gebied is gevallen. In Frankrijk gaat het vooral om de wind die verraderlijk is. Daar geldt nu in veel delen lawinegevaar 3 op een schaal van 5. Niveau 3 staat voor 'fors lawinegevaar', en juist in deze fase vallen de meeste slachtoffers zegt De Graaf. "Bij 3 denken toeristen: oh, dat is gemiddeld. Maar je moet weten dat lawinegevaar 4 uitgedaan wordt om ontwrichting van de samenleving in het gebied te voorkomen. Dan is 3 echt een groot gevaar."

Harde wind invloed op lawines

De Graaf legt uit hoe het mogelijk mis kon gaan in de Franse Alpen: "De harde wind heeft veel invloed om lawines. Het verplaatst sneeuw namelijk van de ene kant naar de andere kant. Hierdoor komt sneeuw op een plek te liggen waar het eigenlijk niet hoort. Dat ziet er dan mooi en goed begaanbaar uit, maar is heel gevaarlijk. Zie het als een slecht gestucte muur. Die kan er prachtig uitzien, maar als je erop drukt, kan het direct barsten. Zo kan een wit sneeuwdek na zo'n windvlaag er mooi uitzien, maar zodra je erop gaat skiën kan het gaan glijden en kan er een lawine ontstaan."