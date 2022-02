Tweede storm in een week, dak waait van huizen in Katwijk

De opvolger van Corrie heeft geen naam gekregen. Dit gebeurt pas wanneer in Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Ierland een code oranje wordt afgekondigd. Dat is deze keer niet het geval, want in ons land geldt alleen code geel. De volgende namen op de alfabetische lijst zijn Dudley, Eunice en Franklin.

Dak van huizen

In Vlissingen is een windstoot van 102 kilometer per uur gemeten, ziet Thomas Vermeulen van Buienradar. Ook op andere plekken van het land waait het stevig en valt veel regen. In Katwijk is het dak van meerdere huizen afgewaaid. Twaalf huizen zijn inmiddels ontruimd. Iedereen wordt opgevangen in een nabijgelegen hotel.