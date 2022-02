Tweede explosie dit weekend in Rotterdamse buurt, één gewonde

Mogelijk is er een explosief naar binnen gegooid, maar het kan ook zijn dat de explosie in de woning zelf is ontstaan. De ontploffing was rond 02.20 uur in een woning aan het Piet Paaltjensplein in de wijk Spangen. Er ontstond geen brand, maar uit voorzorg werden omliggende woningen ontruimd.

Tweede explosie

Het is de tweede explosie in de buurt binnen 24 uur. Gisterochtend werd bij een pand in de aangrenzende Jan Luykenstraat een explosief door een ruit gegooid.