Gezondheidsraad: booster voor jongeren tot 18 niet nodig

In december werd nog wel geadviseerd om kinderen tussen 5 en 11 als zij dat willen een coronavaccinatie te geven. Want: hoewel een coronabesmetting bij de meeste kinderen zeer mild verloopt, is er een kleine groep die er wel ernstig ziek van wordt. In hun geval ging het om eerste prikken, en dus niet om een booster.

Weinig bijwerkingen

De Gezondheidsraad benadrukte toen dat de keuze van het wel of niet vaccineren van het kind, bij de ouders ligt. 'Alle vormen van drang' moeten worden vermeden.

Ook de Gezondheidsraad denkt dat de kans op ernstige bijwerkingen van de vaccinatie bij kinderen, zeer klein is. "De meeste kinderen zullen na vaccinatie kortdurend last hebben van vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn of koorts." Die bijwerkingen komen vaker voor na de tweede dosis en verdwijnen na één tot twee dagen.