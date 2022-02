Aboutaleb: nog geen besluit over demonteren brug Rotterdam voor boot Bezos

Volgens de woordvoerder waren de belangen bij het maken van de beslissing goed afgewogen. "Aan de ene kant het economische belang en de werkgelegenheid door de bouw van dit schip. Aan de andere kant onze zorg voor De Hef."

'Wil eerst feiten kennen'

Aboutaleb zegt dat de belangen alsnog worden afgewogen, als de vergunningsvraag komt. "De economische, met name het maritieme imago van onze regio, en de technische: kan het zonder schade? En we willen dan weten of de kosten inderdaad door de koper worden vergoed. Ik wil eerst de feiten kennen voor het nemen van een besluit."