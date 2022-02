Jongeren over de versoepelingen: 'Ik besef nu dat twee jaar van mijn leven weg is'

Het ging mis toen de school dicht ging en hij thuis lessen moest gaan volgen, zegt Reda uit Rotterdam. "Mijn motivatie was helemaal weg man, ik kon het niet opbrengen. Ik ben toen gestopt met mijn mbo-studie logistiek en zat een paar maanden thuis. Alles was dicht, ik had geen school en ook even geen baan. Ik voelde me toen zwaar lullig. En ik kreeg ook nog een boete omdat ik me niet aan de coronaregels hield."

"Omdat ik nog minderjarig was, kreeg ik bezoek van een leerplichtplichtambtebaar. Ik kreeg een dagprogramma, ging kinderen begeleiden bij activiteiten en werd beheerder van een parkje. Het ging toen weer stukken beter en ik kreeg inspiratie voor een nieuwe studie. Ik volg nu de opleiding voor sociaal werker. Dit past veel beter bij mij. Toen de scholen weer dicht moesten, heb ik geregeld dat we met een groepje toch naar school mochten. Dat werkt echt veel beter voor mij."

Geen coronabewijs

Reda is niet gevaccineerd en is ook niet van plan dat te doen. "Ik heb dus geen coronatoegangsbewijs. Veel plekken zijn dan nu wel open, maar ik baal ervan dat ik niet meer spontaan dingen kan doen met mijn vrienden."

"Meestal hangen we op een plein en gaan we daarna naar een buurtzaakje. We hebben niet echt een planning, maar die coronatoegangsbewijzen werken als een muur waar je steeds tegenaan loopt. Ik baal ook dat ik mijn vrienden niet meer kan begroeten. Dat hoort er gewoon bij, weet je. Ik ben blij dat ik weer werk heb en een studie. Ik heb nu hartstikke druk dus ik mis het niet heel erg dat ik naar weinig plekken kan. Maar ik ben wel bang dat straks alles weer dicht gaat."