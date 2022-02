Definitief besluit over compensatie spaartaks pas in voorjaar

De spaartaks is een heffing op het rendement op het vermogen. Daarbij is jarenlang uitgegaan van een vast rendement, omdat het lastig is voor de fiscus om voor iedereen het daadwerkelijke rendement te berekenen. Onder andere door de lage rente leidde dat de afgelopen jaren tot veel onvrede bij met name spaarders, die belasting betaalden over een rendement dat zij in werkelijkheid nooit behaalden.

Bezwaren

Van Rij moet wel uiterlijk vrijdag een besluit nemen over een groep van enkele tienduizenden belastingplichtigen die bezwaar had gemaakt over de jaren 2017 en 2018 en eind december bij de hoogste rechter gelijk kreeg. Hij is wettelijk verplicht binnen zes weken na het arrest een zogenoemde collectieve uitspraak te doen over deze specifieke groep. Daarbij zal hij ook duidelijkheid bieden aan mensen die bezwaren hebben lopen over de jaren 2019 en 2020, omdat die zaken vergelijkbaar zijn.