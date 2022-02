Duizenden truckers betogen nog steeds in Ottawa tegen coronamaatregelen

De meeste actievoerders zijn verder getrokken, maar enkele duizenden blijven vlak bij het parlementsgebouw in het centrum betogen, waarbij veel wordt getoeterd. De politie en gemeente wordt daarom door ondernemers en omwonenden verweten te slap op te treden. Ze beschuldigen betogers van overlast, beledigingen en vernielingen.

'Veel ellende voorkomen'

Politiechef Peter Sloly van Ottawa is naar eigen zeggen trots op zijn werk tijdens deze 'unieke, massale, polariserende en mogelijk gevaarlijke' demonstratie in de stad. Er zijn geen rellen of gewonden en hij vindt dat met de toegepaste terughoudende tactiek veel ellende is voorkomen. In Canadese media wordt gespeculeerd dat de autoriteiten deze week met de overgebleven betogers gaan onderhandelen over hun vertrek uit de hoofdstad.