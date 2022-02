Nét hersteld, raak je weer besmet: met omikron lijkt het te kunnen

Debbie van Baarle is hoogleraar immunologie in Groningen en stelt dat als de infectie het afweersysteem als het ware niet 'aanzet', je ook niet veel afweerstoffen aanmaakt, en dus sneller weer bevattelijk bent voor een nieuwe besmetting. Met andere woorden: een milde besmetting met als gevolg een klein verkoudheidje dat twee dagen later weer weg is, zorgt niet voor heel veel bescherming in de toekomst.

Kan vaker gebeuren

Dat op zich is niet nieuw, zegt Van Baarle. Bij andere varianten gold dat ook. Maar omikron levert in veel gevallen mildere infecties op en is juist wél besmettelijker. "In die zin kan het nu wel vaker gebeuren", zegt Van Baarle.