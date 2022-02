Oud-lid Hofstadgroep Sahla sprak enkele keren met NCTV

Wilders stelde die week ook vragen aan de minister van Justitie over de rol van Sahla binnen de overheid. De PVV'er wilde weten of zij ook wel eens adviezen had gegeven aan de geheime dienst, de AIVD, en de NCTV.

Persoonlijke ervaringen

Yeşilgöz wilde niet ingaan op de vragen over de AIVD. Wel schrijft ze: "De NCTV doet als nationaal coördinator terrorismebestrijding kennis op bij veel relevante organisaties en personen. Persoonlijke ervaringen kunnen waardevolle inzichten bieden over het radicaliseringsproces en over de gang van zaken binnen extremistische groepen."

"Tegen deze achtergrond is er door experts van de NCTV enkele keren gesproken met mevrouw S. Sahla. Er is geen betrokkenheid geweest van mevrouw S. Sahla bij het maken van analyses van de NCTV of het vormgeven van beleid."