Kapitein en stuurman opgepakt vanwege vroegtijdig verlaten zinkend schip

Door het stormachtige weer hield het anker van de Julietta D het niet meer, waarna het schip in een ankervak bij IJmuiden in aanvaring kwam met een ander schip. Na de aanvaring maakte de Julietta D water en moesten achttien bemanningsleden van boord worden gehaald.

"We onderzoeken of het noodzakelijk was dat zij het schip verlieten. Was er echt sprake van een levensbedreigende situatie? Het schip heeft nog schade opgelopen, toen er geen bemanning meer aan boord was. Het kan zijn dat je strafbaar bent aan schade als je niet terecht het schip hebt verlaten", zegt een politiewoordvoerder.