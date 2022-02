Leukemiepatiënt Dilara (24) zou overlijden in Nederland, nu vechten Turkse artsen voor haar leven

In afwachting van de rechtszaak werd dit weekend het Turkse consulaat om hulp gevraagd, omdat Dilara ook de Turkse nationaliteit heeft. Daarnaast werd de Turkse televisiezender A Haber geïnformeerd. "Mijn vader heeft uiteindelijk een oproep gedaan op de nationale televisie in Turkije. Hij vroeg om hulp, en toen ging het heel snel."

'Spannendste uren van mijn leven'

Dilara werd naar Turkije gevlogen. Dat was een risicovolle vlucht die Dilara mogelijk niet zou overleven. De reis werd geregeld en bekostigd door het Turkse ministerie van Volksgezondheid, in samenwerking met de Turkse ambassade in Nederland. "Tot het moment dat de speciale ambulance voor de deur van het ziekenhuis stond om haar naar Schiphol te brengen, konden we het niet geloven. Gaat dit echt gebeuren? Krijgen we echt meer tijd? Toen ze uiteindelijk opsteeg in een ambulancevliegtuig naar Istanbul, braken de spannendste uren van mijn leven aan. Het was een enorme opluchting dat ze het had gehaald, tegen veel verwachtingen in."

De ouders van Dilara kregen, nadat ook zij waren aangekomen in Istanbul, een telefoontje van president Recep Tayyip Erdoğan zelf. "Wij schrokken daar enorm van. Dat is natuurlijk heel bijzonder als hij je belt. Hij gaf aan dat hij de video op de Turkse televisie had gezien en dat hij daar geraakt door was. Hij wenste ons allen beterschap en zei: 'Het komt goed, we gaan er alles aan doen.' Dat stelde ons heel erg gerust."