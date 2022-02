Weekcijfers: ruim half miljoen nieuwe coronagevallen, ziekenhuisopnames stijgen

Jongeren

Het hoogste aantal meldingen is te zien in de leeftijdscategorie van 13 tot en met 17 jaar. De grootste stijging in het aantal meldingen was in de afgelopen week in de leeftijdsgroepen 0 tot en met 12 jaar en 13 tot en met 17 jaar.

Bij mensen van 60 jaar en ouder blijft, in vergelijking met andere leeftijdsgroepen, het aantal positieve coronatesten laag in de afgelopen weken.