Massaal testen heeft langste tijd gehad: 'We moeten naar iets nieuws'

Hoogleraar medische microbiologie bij het MUMC Paul Savelkoul is ook voor een zogenoemd surveillancesysteem. "Dat betekent dat je niet iedereen test, maar voldoende test om toch het virus te volgen en informatie op te doen. Je houdt dus wel de vinger aan de pols."

Zelftests

Rosendaal ziet veel in een toekomst met zelftesten: "En daarnaast een systeem waarmee we testen via steekproeven bij de huisartsen." Maar ook hij waarschuwt: het is te vroeg om het huidige testsysteem definitief vaarwel te zeggen.

"Bij nieuwe varianten is er steeds weer een aantal vragen: hoe ziekmakend is deze variant, beschermt vaccinatie, hoe besmettelijk is deze variant? Die data bij elkaar die met elkaar bepalen wat er moet gebeuren, kunnen we via het huidige testsysteem bij elkaar krijgen."