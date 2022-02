Échte plannen carnaval pas half februari: 'Er kan nog veel veranderen'

Ook Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, was aanwezig bij het gesprek. Hij is ook voorstander van het vooruitschuiven van de beslissing, want: "Er kan de komende weken nog veel veranderen. We weten niet hoe het dan met het virus gaat."

Uitzondering tijdens carnaval?

Het grootste discussiepunt is uiteraard de 1,5 meter. Want carnaval met 1,5 afstand tussen de mensen, daar zullen ze in Brabant en Limburg waarschijnlijk om lachen. "Ga je dat gedogen? Laat je het gebeuren? We moeten het echt allemaal even op een rij zetten. Medio februari geven we er een klap op", zei Bruls.