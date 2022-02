Kuipers: 540.000 mensen verliezen begin februari groen vinkje

Eerder was het ctb na vaccinatie nog onbeperkt geldig, maar die regels heeft Nederland veranderd. Nu is zo'n bewijs nog 270 dagen geldig na je tweede prik, na herstel van corona krijg je 180 dagen een groen vinkje bij het binnengaan van bijvoorbeeld horecazaken.

Meer mensen een booster

Kuipers zegt in antwoord op Kamervragen dat de kortere geldigheidsduur van een ctb op basis van vaccinatie 'ertoe kan leiden dat meer mensen een boostervaccinatie gaan halen'. Dat is volgens hem voor de uitvoering geen probleem 'omdat de piekdrukte inmiddels voorbij is en er in het hele land ruimte is om een boostervaccinatie te halen'. Hij kan niet zeggen hoeveel meer mensen er nu een booster zullen halen.