Protest tegen protest: werknemers Nedcar willen activisten weg hebben uit het bos

Tussen 13.45 uur en 15.45 uur vinden twee korte manifestaties plaats voor het hoofdgebouw van Nedcar, laten de vakbonden weten. Door de actie op dat tijdstip te houden kan zowel de dag- als de middagploeg eraan meedoen, omdat rond die tijd de wisseling van de ploegen plaatsvindt.

'Werknemers maken zich zorgen'

De actie wordt gesteund door CNV Vakmensen, FNV Metaal en vakbond De Unie. "De afgelopen dagen was er erg veel aandacht voor de actievoerders in het Sterrebos", zei bestuurder Robert Wonnink van CNV Vakmensen. "Die actie kan uitbreiding van de fabriek dwarsbomen. De werknemers maken zich zorgen over de werkgelegenheid als de uitbreiding niet kan doorgaan."

Tientallen activisten hangen in de bomen in het bos rondom het bedrijf, zo zie je in onderstaande beelden: