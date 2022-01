Daders moeten jaren cel in voor schokkende groepsverkrachting Den Bosch

Een vijfde verdachte was destijds minderjarig. Hij krijgt de maximale jeugddetentie van twee jaar omdat hij daarnaast seks had met een wilsonbekwaam minderjarig meisje. Een zesde verdachte wordt vrijgesproken van betrokkenheid.

Verkrachting in garagebedrijf

De zes jongens werden in december 2019 opgepakt. De verkrachtingen zouden zijn gebeurd in een slaapkamer boven de 'chillruimte' in het garagebedrijf van de jongste dader. De meisjes zouden daar zijn gedrogeerd en verkracht. "Ik kon mijn armen en benen niet meer bewegen. Volgens mij hebben ze iets in mijn drankje gedaan', zei één meisje eerder bij de politie.

Volgens de rechtbank 'kan dat niet worden geconcludeerd, maar ook niet uitgesloten'. Wel staat vast dat beide meisjes zwaar onder invloed waren. Het meisje dat werd verkracht in januari was volgens een getuige 'ladderzat en viel van de bank'. De rechtbank zei dat het meisje dat werd verkracht in april 'suf was en soms wegviel'.