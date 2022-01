Politie stuurt sms naar contacten in telefoon overleden Esmee

De politie stuurt vandaag een sms naar alle contacten in de telefoon van de in december overleden 14-jarige Esmee. In het sms-bericht wordt gevraagd wie na donderdag 30 december 2021 rond 15.30 uur via de telefoon of sociale media berichten naar Esmee verstuurde of van haar heeft ontvangen.

De politie hoopt hierdoor meer informatie te krijgen over wat er precies is gebeurd tussen die donderdagmiddag en de volgende ochtend, toen het lichaam van Esmee werd gevonden. 32-jarige man aangehouden Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk werd donderdagavond 30 december als vermist opgegeven. De volgende ochtend werd ze door een groepje sporters gevonden in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden. Een 32-jarige man is aangehouden. Hij is volgens het Openbaar Ministerie een bekende van het slachtoffer en hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht. Bekijk deze video op RTL XL Op oudjaarsdag werd het lichaam van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk gevonden in een speelpark in Leiden. Buurtgenoten, bekenden en onbekenden lieten bloemen, kaarsen en knuffels achter op de plek waar zij werd aangetroffen. Na een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht begin januari kwamen bij de politie ruim 130 tips binnen over Esmee. Na de uitzending werd de fiets van Esmee gevonden, in de Van Riebeeckhof in Leiden. De politie heeft ook op 12 januari in de Nieuwe Rijn naar bewijsmateriaal gezocht. Lees ook: Politie heeft 130 tips binnen na uitzending Opsporing Verzocht over dood Esmee (14)