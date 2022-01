Excuses uitgever voor boek over verraden Anne Frank

Uitgeverij Ambo Anthos biedt excuses aan voor een boek over Anne Frank, meldt de NOS. Een team van experts concludeerde daarin dat de Joodse notaris Arnold van den Bergh mogelijk het adres van het Achterhuis had doorgespeeld naar de Duitsers, maar experts waren kritisch over deze conclusie.

Ambo Anthos - dat het boek 'Het verraad van Anne Frank' van de Canadese schrijver Rosemary Sullivan in Nederland uitgeeft - schrijft dat de uitgeverij een kritische houding had moeten aannemen. Verder zijn extra drukken van het boek uitgesteld en wacht de uitgeverij op 'antwoorden van het onderzoeksteam op de vragen die zijn gerezen'. De verontschuldigingen zijn gericht 'aan eenieder die zich door het boek gegriefd acht', schrijft de uitgeverij in een verklaring. Kritiek Experts waren kritisch over de conclusie dat notaris Van den Bergh de familie Frank heeft verraden. Zo vond Erik Somers, onderzoeker bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies, dat de onderzoekers 'op basis van een zeer dunne bewijslast naar een conclusie toewerkten op basis van aannames en interpretaties'. Lees ook: Experts kritisch over onderzoek naar vermeende verrader van Anne Frank Ook de Anne Frank Stichting had zijn bedenkingen bij de conclusie van het boek. "Je moet heel erg oppassen met iemand de geschiedenis insturen als verrader van Anne Frank als je daar geen 100 of 200 procent zekerheid over hebt", zei directeur Ronald Leopold eerder tegen RTL Nieuws.