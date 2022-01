Dit is dé Corrie waar de storm naar is vernoemd: 'Moest lachen toen ik het hoorde'

Corrie wilde eigenlijk als jong meisje bij de luchtmacht na haar opleiding HBS-B. "Ik wilde bij de verkeersleiding. Maar bij een medische keuring bleken mijn ogen niet goed. Ik heb een soort kleurenblindheid. Toen zeiden ze: is de afdeling meteoreologie niets voor jou."

Klas met alleen mannen

Corrie zag dat wel zitten en ging in 1962 aan de slag als meteoroloog. "Ik belandde bij mijn opleiding in een klas met alleen maar mannen. Het was toen wel heel bijzonder als vrouw ja."

Ze werkte eerst jaren voor Vliegveld Zestienhoven als meteoroloog. "En later kwam ik bij het KNMI terecht. Ik heb het geen dag spijt gehad en erg gehouden van mijn vak."

Wat Corrie vandaag zelf gaat doen? "Ik ga in ieder geval lekker wandelen. Dat is toch heerlijk, met je haren in de wind. Laten we vooral hopen dat we van Corrie kunnen genieten."