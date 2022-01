Actie tegen bomenkap Sterrebos nog gaande, 19 boomactivisten opgepakt

De politie heeft in totaal negentien mensen opgepakt die zouden hebben meegedaan aan de bezetting van het Sterrebos naast VDL Nedcar in Born. In het Sterrebos bij Born wordt nog altijd actie gevoerd tegen de bomenkap bij de autofabriek.

Het Sterrebos is sinds vrijdagochtend bezet met activisten. Ze willen voorkomen dat VDL Nedcar een deel van de bomen kapt voor een nieuwe productiehal. Politiebureau Alle negentien zijn meegenomen naar het politiebureau om hun identiteit vast te kunnen stellen. Inmiddels zijn alle aangehouden mensen weer op vrije voeten. Formeel worden ze verdacht van 'het betreden van verboden gebied dat in handen is van de autofabriek VDL Nedcar', zegt het Openbaar Ministerie. Bekijk ook: hangend in bomen protesteren tientallen activisten tegen boskap bij Born Bekijk deze video op RTL XL Hangend in bomen protesteren tientallen activisten tegen boskap bij Born Hekken rond het bos Een woordvoerder van de politie zei vanmiddag dat de politie geen mensen tegenhoudt die het bos in willen. "Dat doet de beveiliging van VDL", zei hij. Deze beveiligers dragen mensen die betrapt zijn op een poging het bos in te gaan wel over aan de politie. Inmiddels worden hekken rond het bos geplaatst, zodat het bijna onmogelijk is om het bos nog binnen te gaan. Lees ook: Nog altijd zo'n 15 betogers in bomen voor behoud Sterrebos