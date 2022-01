Storm Corrie brengt morgen harde wind en een zeer hoge waterstand

Maar ook in het binnenland kan het morgen flink tekeergaan. "Iets verder landinwaarts komen er windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur, en in het binnenland spreken we van zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur." Alleen het noordoosten van Nederland blijft de zware windstoten waarschijnlijk bespaard.

Code geel

Om te waarschuwen voor (zeer) zware windstoten heeft het KNMI alvast voor maandag code geel uitgeroepen. Die waarschuwing geldt voor het hele land. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder van de windstoten ondervinden. "Je moet wel oppassen. Zeker als je de weg op gaat. Vooral op bruggen of andere plekken waar de wind vrij spel heeft, kan je zo'n windstoot wel voelen. Beide handen aan het stuur dus."

Schambergen verwacht niet extreem veel schade door storm Corrie. "Het is wel verstandig om losse spullen, zoals een trampoline of tuinmeubels die weg kunnen waaien, op te bergen. Maar zoals het er nu uitziet lijkt het een 'huis-tuin-en-keuken-storm', zoals we die wel vaker hebben."

Wel is het al even geleden dat het in Nederland flink waaide. "Het kan daarom zo zijn dat bomen die al langer op omvallen stonden, nu wel sneuvelen."

Sneeuw in Limburg

Behalve een hoge waterstand en wind hebben de weergoden morgen ook nog sneeuw voor ons in petto. "In het zuiden van Limburg kan wat natte sneeuw vallen. Op de Vaalserberg bestaat de kans dat het even blijft liggen."

