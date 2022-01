Supermarkten halen eierkoeken met mogelijk metaal uit winkels

Bij Albert Heijn gaat het om de AH Brabantse eierkoeken, de AH Brabantse eierkoeken rozijnen met een houdbaarheidsdatum tot en met 30 januari 2022, de AH Spelt eierkoeken en de AH Mini eierkoeken met een houdbaarheidsdatum tot en met 3 februari 2022.

IJzerdraad

Coop roept de Coop Rozijnen Eierkoeken, Coop Witte Eierkoeken en Coop Scharrel Reuze Eierkoeken terug. In een van de eierkoeken is een stukje ijzerdraad gevonden. Het betreft de producten met een houdbaarheidsdatum tot 4 februari. Bij PLUS gaat het om de Eierkoeken vrije-uitloop vier stuks met dezelfde houdbaarheidsdatum.

De supermarkten bieden hun excuses aan en vragen klanten de producten niet te eten, maar terug te brengen naar de winkel. Daar krijgen zij het aankoopbedrag terug.