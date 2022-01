Man die met fakkel voor huis Kaag stond in hoger beroep

De man werd eerder ook opgepakt toen hij langsging bij de woning van toenmalig zorgminister Hugo de Jonge in Rotterdam.

Livestream

De actie voor de deur van Kaag, waarbij Van den B. ook aanbelde, was rechtstreeks op sociale media te volgen via een livestream. Een 44-jarige vrouw was met Van den B. meegegaan om te filmen. Zij filmde ook binnen in de woning van Kaag. De vrouw kreeg een celstraf van vier maanden opgelegd.