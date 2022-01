Beeld stervende Aisha grijpt kijkers naar de keel: 'Ik wil haar helpen, maar hoe?'

"Maar onze internationale hulpverleners in Afghanistan maken dit helaas dagelijks mee. Er is ontzettend veel medische hulp nodig in Afghanistan en de tekorten zijn enorm. We hebben mobiele klinieken waarmee we naar de afgelegen gebieden trekken. We doen wat we kunnen."

Het is niet makkelijk

Kan er niet gewoon een hulpverlener naar het meisje toe om de benodigde hulp te geven waarmee haar leven gered kan worden? Zo makkelijk is het helaas niet, zegt Nolte. "Er hebben heel veel mensen en kinderen hulp nodig in het land. Als we de één helpen kunnen we een ander niet helpen. We kunnen gewoon niet iedereen helpen en dat is verschrikkelijk moeilijk om te beseffen. We zitten op plekken waar we het meeste impact kunnen maken."