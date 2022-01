Man geen verdachte meer in vermissingszaak Jaïr Soares

De man die in november is gehoord in de vermissingszaak van het 7-jarige jongetje Jaïr Soares, dat in 1995 op het strand van Monster verdween, is geen verdachte meer. Uit onderzoek is gebleken dat hij op het moment van de vermissing in het buitenland op vakantie was, maakte het Openbaar Ministerie bekend.

De man (42) kwam in beeld door overeenkomsten tussen de vermissingszaak van Jaïr Soares met de zaak waarvoor hij zelf eerder is veroordeeld. De man gaf zelf direct aan niets met de zaak te maken te hebben en een alibi te hebben. Verklaring onderzocht Die verklaring is in de afgelopen periode door de politie uitgebreid onderzocht. De zaak tegen hem is geseponeerd. Lees ook: Verdachte ontkent betrokkenheid bij verdwijning Jair Soares De toen 7-jarige Jaïr verdween op 4 augustus 1995 op het strand van Monster, waar hij met zijn ouders was. Toen ze een patatje gingen halen, speelde Jaïr tikkertje rond de strandtent. Daar is hij voor het laatst gezien. Er is nooit meer iets van hem vernomen of teruggevonden. Cold case De politie en het Openbaar Ministerie gaan ervan uit Jaïr Soares is verdwenen door een misdrijf en niet door een ongeluk. Daarom is de zaak een zogeheten cold case, een niet opgelost ernstig misdrijf waar ook na lange tijd nog nieuw onderzoek naar wordt gedaan als daar aanleiding voor is.