Vaccineren allerkleinsten is begonnen, maar het loopt nog niet bepaald storm

Uit de rondgang blijkt dat ouders heel veel verschillende overwegingen aanvoeren. "Sommige ouders doen het vanwege praktische overwegingen en willen hiermee de kans verkleinen dat het gezin in quarantaine moet", zegt de woordvoerder van de GGD Utrecht. "Of ze willen een betere bescherming voor opa. En ouders doen het natuurlijk ook omdat ze het beter vinden voor hun kind."

Kinderprikstraat

Wat de reden ook is: de prikken gaan met veel aandacht en zorg in de armpjes. In de Utrechtse Jaarbeurs is er een speciale kinderprikstraat (in totaal zijn er zeven in ons land), maar bij elke GGD is er speciale aandacht voor de allerjongsten.

Stickers, plaatjes, prikdiploma's, pleinen met krijt: aan afleiding tijdens het prikken is geen gebrek. En op veel plekken, zoals in Tilburg, wordt de buzzy gebruikt: een apparaatje in de vorm van een bij die de pijn wegneemt.