Versoepelingen coronaregels: dit zijn de drie grootste risico's

Nu we teugels laten vieren, zal het aantal besmettingen nog verder doorstijgen. We zitten nu rond de 65.000 besmettingen per dag, maar dat kan wel oplopen tot 100.000. Het maximumaantal testen dat de GGD kan uitvoeren, is 150.000 per dag.

Wat dat betekent voor de ziekenhuizen is niet met zekerheid te zeggen. Het RIVM heeft berekend wat het oplopend aantal besmettingen kan doen met ziekenhuis- en ic-opnames, maar houdt daarbij allerlei slagen om de arm. In het slechtste scenario wordt de druk op de zorg groter dan bij de laatste piek van de deltavariant. In die situatie konden de ziekenhuizen het nauwelijks aan. Dat zal betekenen dat we weer met strengere maatregelen te maken kunnen kunnen krijgen.

Volgens deskundigen hangt veel af van hoe we ons de komende tijd gedragen en of we ons aan de basismaatregelen houden. Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel is omikron te kort in ons leven om precies te zeggen wat het effect van de torenhoge aantallen besmettingen zal zijn op de ziekenhuisopnames. Maar tot nu toe valt het mee: