Rechtbank: Staat niet aansprakelijk voor leed van 'afstandsmoeders'

De kinderbescherming heeft ongehuwde moeders niet geholpen om zelf hun kind op te voeden, maar dat was toen ook niet de taak van de raad, stellen de rechters.

Bovendien is de zaak verjaard, Scheele-Gertsen had haar klacht uiterlijk in 1994 kunnen indienen.

'Niet uw schuld dat het zo gelopen is'

De 'juridische beoordeling' die de rechters hebben gemaakt, doet niets af aan het verdriet van Scheele-Gertsen, benadrukt de rechtbank.

"We kunnen de tijd niet terugdraaien. Het is niet uw schuld dat het zo gelopen is", zei de voorzittend rechter rechtstreeks tegen de 'afstandsmoeder'.

15.000 afstandsmoeders

Scheele-Gertsen was 22 en niet getrouwd toen ze in 1968 een kind kreeg. Ze beviel bij de nonnen van de Paula Stichting in het Gelderse Oosterbeek. Kort na de bevalling werd het jongetje bij haar vandaan gehaald. Het kind verbleef eerst bij de nonnen en werd later geadopteerd. Pas in 2018 kwam Scheele-Gertsen met hem in contact.

Zoals Scheele-Gertsen zijn er ongeveer 15.000 vrouwen die dit tussen 1956 en 1984 is overkomen. Namens hen had Bureau Clara Wichmann zich bij de zaak aangesloten.