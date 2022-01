Nederlandse vrouw overleden in Turkije na cosmetische operatie

De Nederlandse vrouw die deze week is overleden, liet zich behandelen bij plastisch chirurg Ali Nevai. In een telefonische reactie aan RTL Nieuws laat Nevai weten erg geschrokken te zijn. "Wij behandelen al onze patiënten als familie", zegt hij.

'Tijdens operatie niets aan de hand'

Nevai geeft aan niet te weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. "Er zijn bij dit soort body shaping-operaties altijd twee artsen aanwezig, een plastisch chirurg en een anesthesist." Volgens de arts was er 'niets aan de hand' toen zijn werk erop zat. "Dat kan ik bewijzen. Alle indicaties, de hartslag, de ademhaling, waren in orde. Daarna is het fout gegaan."

Over de oorzaak kan Nevai dan ook nog niets zeggen. "Ik denk dat het een complicatie is geweest die we van tevoren niet hebben kunnen incalculeren. We brengen de risico’s altijd goed in kaart, en daar houden we rekening mee. Dit is iets anders geweest."

"Iedereen geeft altijd de dokter de schuld", voegt hij toe. "Maar wat voor belang zou een dokter daar mee hebben? Wij willen het beste voor onze patiënten. Er is iets gebeurd, de autopsie moet uitwijzen wat dat precies is geweest. Die resultaten zijn ook voor ons belangrijk, want daar moeten we lering uit trekken."