Besmettingsaantal explodeert, maar in de ziekenhuizen zie je er nog weinig van terug

Ruim 130.000 testen per dag, bijna 50 procent van die testen was positief en in totaal ruim 350.000 positieve gevallen in een week. Het zijn cijfers bij benadering, want bij de GGD zijn grote achterstanden, waardoor het échte getal nog hoger ligt. De stijging ligt in ieder geval rond de 50 procent ten opzichte van vorige week. Het goede nieuws: in het ziekenhuis is van die stijging nog weinig te zien.

Vorige week dinsdag lagen er 1185 coronapatiënten in het ziekenhuis, nu zijn dat er 1163. Een daling dus, maar die is niet zo groot als de week ervoor toen de bezetting daalde van 1488 naar 1185. De daling is te danken aan de intensive cares, daar daalde het aantal patiënten van 302 naar 252. Op de verpleegafdelingen steeg het juist iets. De verwachting is wel dat de ziekenhuisbezetting weer zal toenemen door de omikronvariant. Hoewel deze variant minder ziekmakend is, kunnen er toch meer patiënten in de ziekenhuizen terechtkomen vanwege de hoge besmettingsaantallen. Nevendiagnose Daarbij komen er ook meer mensen in het ziekenhuis terecht die om een andere reden dan Covid worden opgenomen, maar wel positief testen op het virus. Ook deze mensen tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers mee als coronapatiënt, omdat ze eveneens geïsoleerd verpleegd moeten worden. Het aantal mensen dat besmet raakt, is dus wel hoger dan ooit. Dat is goed te zien in onderstaande tabel. Het RIVM meldt 366.120 positieve testen. Dat is een stijging van 51 procent. De besmettelijke omikronvariant zorgt voor extreme drukte bij de GGD, dat het aantal testen ook niet meer aankan. "Sinds 18 januari zijn naar schatting 60.000 positieve coronatesten nog niet gemeld bij het RIVM door de grote toestroom van meldingen bij de GGD", meldt het RIVM. Sterkste stijging bij kinderen op basisschool Het RIVM: "Op basis van de meldingen bekend bij het RIVM was in de afgelopen week de grootste stijging van het aantal meldingen per 100.000 inwoners bij kinderen en jongeren in de basisschool- (+161%) en middelbare schoolleeftijd (+112%). Ook bij dertigers (+42%) en veertigers (+42%) steeg het aantal positieve coronatesten duidelijk."