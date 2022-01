Kwart van de mensen haalt neus op voor booster: 'Erg teleurstellend'

Maar ook Van der Zeijst ziet dat het enthousiasme voor de booster niet zo groot is. "Dat is jammer, want het is intussen wel duidelijk dat die derde prik veel extra bescherming biedt tegen ernstige ziekte."

Dat laatste geldt vooral voor ouderen. Uit cijfers blijkt dat de bescherming voor ziekenhuisopname voor 70-plussers stijgt van 76 naar 96 procent. Voor ic-opname stijgt de bescherming van 89 naar 98 procent, is te lezen in het OMT-advies.

Daarbij moet wel gezegd: de cijfers gaan over de weken van 19 november tot en met 13 januari. Weken waarin mensen vooral met de deltavariant in het ziekenhuis belandden.

Twee prikken niet genoeg

Van der Zeijst stelt dat de toename in de bescherming voor de omikronvariant nog hoger is, van ongeveer 50 naar 90 procent bescherming. Van der Zeijst: "Het is intussen duidelijk dat antilichamen opgewekt door twee vaccinaties met de huidige vaccins niet of nauwelijks in staat zijn de omikronvariant te neutraliseren. Een derde prik zorgt daar wel weer voor. Hoe lang deze bescherming duurt, is niet duidelijk."