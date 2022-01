Onderzoeken bevestigen: lockdowns schadelijk voor jongeren

Samen met andere instellingen uit de gezondheidszorg onderzoeken RIVM en Nivel vijf jaar lang wat een langlopende crisis als de coronacrisis voor gevolgen heeft op de lichamelijke en mentale gezondheid. Daar is volgens hen weinig over bekend.

Onderzoek richt zich vooral op de gevolgen van kortdurende crisis, zoals een groot ongeluk of een natuurramp. Door kennis op te bouwen over de langere termijn 'kunnen beleidsmakers bij deze en volgende, soortgelijke crises effectieve maatregelen nemen', zo is de hoop.