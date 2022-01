Grijs weer houdt (nog even) aan: morgen op veel plekken dichte mist

Mist blijft hangen

Er is een grote kans dat de mist op sommige plekken wel een tijdje blijft hangen. "Mist lost normaal gesproken op omdat het wordt weggeblazen door de wind, of omdat de zon de mist wegbrandt", zegt De Wit. "Maar het is morgen windstil en de zon is in deze tijd van het jaar nog niet krachtig genoeg. Dus het is goed mogelijk dat morgen plaatselijk de hele dag een nevel te zien zal zijn."

Ook dinsdagochtend kan de mist voor slecht zicht zorgen. "Pas woensdag zijn we van de mist verlost, maar blijft het weer grijs, zoals in de afgelopen dagen. Vanaf donderdag gaat de bezem door de atmosfeer. Het gaat waaien en we krijgen te maken met afwisselender weer: regen en wind, maar ook de zon gaat schijnen."

