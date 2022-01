Tim Hofman biedt excuses aan voor vrouwonvriendelijke teksten

In beelden die daaraan vastgeplakt zijn, spreekt Hofman met vlogger Anna Nooshin en vertelt hij dat er bij BNNVARA regelmatig intieme contacten zijn tussen collega's.

'Ik schaam mij'

Hofman schaamt zich nu voor de beelden, vertelt hij aan het AD. "Het was fout, ik schaam me daarvoor", zegt hij. Ook legt hij uit dat de beelden zo'n tien jaar oud zijn en deels gemaakt in de tijd dat Hofman voor het BNNVARA-programma Spuiten en Slikken werkte.

"Het was in 2012: backstage bij Spuiten en Slikken. Ik heb veel geleerd sindsdien, zoals over meer van zulke onderwerpen: homofobie, racisme, en validisme. Het was fout en excuses zijn gepast", zegt Hofman.

Onthullingen BOOS

Donderdag onthulde Hofman in een speciale aflevering van zijn onlineprogramma BOOS tientallen gevallen van seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. Onder meer Ali B, Marco Borsato en bandleider Jeroen Rietbergen zijn daarbij flink onder vuur komen te liggen.