ILT: ook statiegeld op sapflessen met toegevoegde suiker of water

Voor flessen met 100 procent sap geldt een uitzondering op de statiegeldplicht. Supermarkten zoals Albert Heijn en Jumbo maken gebruik van die uitzondering, terwijl ze wel suiker of water toevoegden aan het sap, zegt Kassa.

Recycling Netwerk Benelux diende na dit onderzoek een handhavingsverzoek in bij de ILT, die oordeelde dat voor dit soort sapflessen wel statiegeld moet worden betaald. Sinds 1 juli 2021 zit er ook 15 eurocent statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank en water.

'Vlag hangt uit'

"De vlag hangt uit", reageert Robbert van Duin, voorzitter van het RNB, tegenover Kassa. "Deze uitspraak doet de statiegeldwet correcter naleven. We zullen minder van die plastic flessen in het milieu terugvinden. Statiegeld doet namelijk het aantal plastic flesjes in de natuur met 70 tot 90 procent dalen."