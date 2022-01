OM start onderzoek naar massale aangifte tegen Willem Engel

Het OM heeft nu laten weten dat er genoeg aanleiding is voor een oriënterend onderzoek. "De politie zal dat uitvoeren. De officier van justitie zal daarna beslissen of er sprake is van een bewijsbaar strafbaar feit en over wordt gegaan tot vervolging."

Uitspraken over tribunalen

Onlangs werd er nog een nieuwe aanklacht toegevoegd aan de massa-aangifte, die van bedreiging. Dat gebeurde na uitspraken van hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels in het programma EenVandaag. In een item over politici die bedreigd worden zei Zwinkels dat hij uitspraken over tribunalen 'echt gevaarlijk' vindt.

"Dat zijn verkapte doodsbedreigingen en zo zien wij dat ook", zei Zwinkels in de uitzending. Uitspraken als 'jouw tijd komt nog wel 'je moet je gaan verantwoorden voor een tribunaal' zouden volgens de hoofdofficier al snel in de buurt komen van een strafbare doodsbedreiging. Zwinkels: "Daar vervolgen wij ook mensen voor, en daar worden mensen ook voor veroordeeld door de rechter."