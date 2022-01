Kabinet staat open voor defensieve militaire steun aan Oekraïne

"Als VVD vinden we dat we open moeten staan voor zo'n verzoek van Oekraïne om defensieve militaire steun", zei Ruben Brekelmans in de Tweede Kamer. Ook D66'er Sjoerd Sjoerdsma verklaarde zich in zoiets te kunnen vinden. Agnes Mulder (CDA) houdt de 'optie open', maar vindt dat het kabinet die niet direct moet inzetten. De PvdA is niet 'per definitie' tegen het leveren van defensieve wapens, zei Kati Piri.

Aanvullende steun

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) gaan binnenkort naar Oekraïne. De VVD vindt niet dat zij daar met lege handen moeten aankomen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk leveren al wapens aan de regering in Kiev.