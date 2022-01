Tweede Kamer wil dat lekken stopt: 'Maar het hoort er gewoon bij'

"Prachtig natuurlijk, dit soort voornemens. Maar zo werkt het niet in Den Haag", reageert politiek verslaggever Frits Wester. Hij gaat er niet vanuit dat de motie enige impact zal hebben op de huidige bestuurscultuur. Waarom de motie dan toch unaniem is aangenomen? "Ja, je kan natuurlijk niet zeggen dat je vóór het lekken van vertrouwelijke informatie bent. Maar de praktijk is anders en weerbarstiger."

Vooral het feit dat er volgens de motie ook geen plannen meer naar buiten mogen komen, is onhaalbaar volgens Wester. "Dan zouden politici ook geen interviews of toespraken tijdens partijbijeenkomsten meer mogen geven over hun visies voordat er een brief daarover naar de Kamer is gegaan. Dat gaat natuurlijk niet en is echt flauwekul. Daarnaast moet het publieke debat altijd mogelijk blijven."

Daar is Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde, het mee eens. "Het is denk ik vooral een signaal naar de regering: hou hiermee op. Dat is mooi gezegd, maar het hoort er nou eenmaal bij."